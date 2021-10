Salazar: "Vamos a recomponer el salario municipal todo lo que podamos"

El Intendente Cecilio Salazar confirmó que en las próximas horas se definirá con los gremios el monto de un nuevo incremento en los salarios de los trabajadores municipales.

"Ayer hubo una reunión para tratar de definir el convenio colectivo de trabajo. Es algo que teníamos sin resolver y ahora estamos tratando de impulsar nuevamente. Hoy, a las 14, nos vamos a reunir para charlar sobre un incremento salarial sobre el que ya habíamos dado" precisó el mandatario en "Equipo de Radio".

"Todos sabemos que los trabajadores han perdido el poder adquisitivo, fundamentalmente en los últimos tres años, y no se pudo solucionar por el tema de la pandemia" sostuvo el mandatario.

El financiamiento de los futuros incrementos, cuyos montos aún no fueron confirmados, podría contar con el sostén de Nación y Provincia: "Desde el gobierno provincial se comprometieron a algún tipo de ayuda. Ayer estuve hablando con el Ministro de Economía y me dijo que puede haber algún tipo de ayuda. Pero si no llega, vamos a tratar de recomponer el salario en todo lo que podamos. Tampoco vamos a tirar manteca al techo, porque no están dadas las condiciones. Pero queremos que no pierdan tanto los trabajadores".