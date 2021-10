Policías salvaron la vida de un bebé que se estaba ahogando

La madre de un bebé de seis meses cuya vida fue salvada por efectivos policiales del destacamento de Santa Lucía, expresó su agradecimiento público a través de una carta.

Se trata de los oficiales Gonzalo Rivas y Braian Abrahan.

Milena Loana Camús, de 25 años, relató en la nota lo sucedido con su hijo Gaziel: "Me encontraba con mi hijo de 6 meses en el kiosco Bon o Bon y me doy cuenta de que se había ahogado con una galletita y no podía respirar". En ese momento aparece el móvil policial que estaba realizando una recorrida preventiva. "Se dieron cuenta y bajaron enseguida y agarraron a mi hijo en brazos y empezaron a hacerle maniobras para después llevarnos en el móvil al Hospital. En el camino seguían haciendo a mi bebé, que estaba morado. Yo solo les pedía que lo salvaran. Después de unas cuadras lograron desahogarlo y mi bebé empezó a llorar".





La joven madre destacó que "ellos son los que lograron salvar a mi bebé, y cuando llegamos al Hospital lo atendió el doctor que estaba para controlarlo pero ya estaba bien".

La carta termina con un "gracias a los policías que no dudaron en atenderlo, de verdad que no tengo más palabras para describir lo que hicieron por mi hijo Gaziel, voy a estar toda la vida agradecida".