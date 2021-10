Masivo intento de estafa en envíos desde el exterior por Correo Argentino

Vecinos de nuestra ciudad recibieron en las últimas semanas e-mails en los que son intimados a pagar una importante suma de dinero para poder retirar envíos en el Correo Argentino. En ninguno de los casos los mensajes fueron enviados por esa empresa.

"Le informamos que su envío procedente del exterior se encuentra disponible en nuestro centro de distribución logístico para su entrega. Le comunicamos que para poder entregar este envío se debe abonar los aranceles de Aduana, según sus tasas arancelarias este es de $ 10.040,12" expresa el texto.

"Esta diferencia debe ser abonada para poder entregar el producto en su domicilio o retirar el mismo desde nuestra sucursal. De no ser así, su envío volverá al País de origen en 72 hs" agrega.

La parte más llamativa del correo es la que indica: "Para proceder con la liberación de dicho envío debe cancelar esta diferencia arancelaria. Para solicitar la información del pago responda este correo adjuntando una captura de su DNI, frente reverso y una selfie sosteniendo su DNI con una mano. Cualquier respuesta que no contenga las tres imágenes requeridas, será ignorado". La firma es de Lorena K. Maciel, supuesta empleada de Correo Argentino.





Una de las víctimas relató su experiencia: "Me manda algo un familiar desde España, y me adjunta los datos para el seguimiento. El envío debía llegar en unos 45 días. Pero a los 20 llega un mail al comercio en donde trabaja mi señora, porque la dirección a la que estaba dirigido es esa. Lo extraño del caso es que yo nunca había dado el mail. Se ve que googlearon los datos del comercio, vieron el mail y mandaron un correo diciendo que si en 72 horas no pagaba 10 mil pesos iba a perder el envío".

En este caso, el engaño no llegó a concretarse: "Yo no tenía 10 mil pesos ni tampoco había hecho una compra que lo justificara, me mandaban algo que tenía más valor sentimental que económico. El mail era bastante sospechoso, y cuando voy al Correo Argentino me dicen que es mentira" agregó.