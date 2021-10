Espert sobre los humedales: "Veo mucha ideología detrás del tema ambiental" (Video)

Los primeros candidatos a Diputados Nacionales por la provincia de Buenos Aires de "Avanza Libertad", José Luis Espert y Carolina Píparo, llegaron este sábado a San Pedro para inaugurar el nuevo local de ese espacio, ubicado en calle Ruiz Moreno.

La actividad fue organizada por los integrantes de la lista de candidatos locales, que encabeza Martín Rivas.

Tras una rueda de prensa, los candidatos recorrieron la zona céntrica de la ciudad y hablaron con vecinos. El cierre de la actividad fue con una cena con empresarios e invitados en "Cocina Abierta 505".

Espert sostuvo que aspiran a ingresar al Concejo Deliberante en San Pedro y contar con un bloque de Diputados Nacionales liberales de más de 6 legisladores, y que sea clave para otorgar quórum y resolver votaciones.

El postulante a la Legislatura dio una síntesis de las ideas que llevará al Congreso: "Nosotros estamos acá para cambiar este destino miserable que tiene Argentina. Nos oponemos a la Ley de Alquileres, a la Ley de Etiquetado Frontal y a todo lo que no sean urgencias de la gente que no llega a fin de mes, que tiene miedo de perder su trabajo o la vida cuando vuelve a su casa. Queremos modificar la Ley Penal, el Código de Procedimiento, las leyes laborales, no queremos tratar delirios de la clase política tradicional".

También se expresó en contra de la Ley de Humedales y consideró "ideológica" la discusión amiental: "La Ley de Humedales requiere de mucho conocimiento científico. No podemos tener legisladores que experimenten como cobayos viendo cómo nos va. Tráiganme tres estudios científicos de premios Nobel de Física y Química que nos digan qué tenemos que hacer. Es una discusión entre ambientalistas y el sector agropecuario y a mí no me gusta. Veo mucha ideología detrás del tema ambiental, en humedales, minería, glifosato, y quisiera ver la evidencia científica para ver lo que hay que hacer".

En otro orden, remarcó que en los Municipios de la provincia de Buenos Aires debería eliminarse el pago de tasas y sostener los servicios públicos con la coparticipación de los impuestos provinciales.