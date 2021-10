El Secretario de Salud habló sobre el cuadro del bebé trasladado con Covid

El Secretario de Salud, Dr. Daniel Creus, dio detalles, en el programa "Mitades", sobre la situación del bebé que fue derivado con Covid-19 este viernes.

"El pacientito del Hospital de la sala de pediatría fue controlado, porque el cuadro clínico lo ameritaba, y dio positivo. Había entrado con un cuadro abdominal con vómitos. La placa de ingreso era normal, pero durante la noche y a la mañana comenzó con síntomas respiratorios y un desmejoramiento de la radiografía" precisó el profesional

"Por una rápida evolución del proceso se pidió la derivación. Estaba estable con un flujo de oxígeno sin requerir asistencia mecánica en el momento de la derivación, pero no podía saberse cómo seguiría" explicó Creus

"Dentro del entorno del bebé no tuvo nadie coronavirus. Es de suponer que alguien asintomático pasó por ahí cerca, pero eso es lo que define la circulación comunitaria" sostuvo, con relación a la posible fuente de contagio.

Para el funcionario, "esto refuerza más la idea de que los no vacunados, y este bebé obviamente no estaba en el grupo de poder recibir la vacuna, pueden tener riesgo".

En tal sentido, se refirió al "cortocircuito" entre el Ministerio de Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría sobre la aplicación de vacunas a niños, finalmente saldado con una recomendación expresa para la inmunización. "A mi modo de ver, lamentablemente, la Sociedad Argentina de Pediatría puso una pequeña duda y esperamos que no vuelva a pasar lo mismo que a finales de 2020 con la duda a la vacunación" expresó. Como ejemplo, recordó su experiencia personal: "Hace muchos años estuve en el comité de Neumonología de la Sociedad de Pediatría, y no me da vergúenza decirlo, uno a veces está para hacer chapa y figurar en el protocolo, porque vamos a la asamblea a autorizar alguna cosa y levantamos las manos porque los que deciden son tres o cuatro "capos". Pero eso no compite con la autoridad que tiene el ANMAT. Quitarle autoridad al ANMAT por una piedrita así, justifica que el Ministro se enojara como se enojó. ANMAT es muy seria, no va a dar una medida irresponsable, por el contrario, la irresponsabilidad fue de la Sociedad Argentina de Pediatría".