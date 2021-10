Doldán: "Hay que anotar a los chicos para vacunarse, pero queremos el aval de la Sociedad de Pediatría"

La pediatra Liliana Doldán habló esta mañana, a través de La Radio 92.3, sobre la discusión sobre la vacunación a niños de entre 3 y 12 años contra el coronavirus.

"Nosotros, desde las comisiones científicas, tenemos directivas claras. El anuncio se toma a partir de la evaluación de ANMAT que, a partir de información científica, avaló el uso en pacientes de 3 a 12 años" explicó.

"Lo que nosotros tenemos hasta ahora son trabajos de cuando se habían empezado a liberar las Pfizer y Moderna, que tienen que ver con resultados en las pruebas. Lo que tenemos hasta ahora es lo que en revistas científicas anunciaron en Sinopharm y Pfizer, que todavía están terminando la etapa 2 de los estudios. Pero queremos el aval de las Sociedades de Pediatría e Infectología" agregó la profesional.

Doldán pidió no entrar en una controversia sin bases científicas: "No se cuestiona nada, simplemente nos manejamos con fundamentos científicos que avalen la conducta. En la Argentina, el ente regulador lo aprobó pero fue un anuncio sin que la sociedad científica nos avale todavía la conducta. Nos dijeron que fuéramos cautos, para tener la lectura de los papers científicos y a partir de ahí iniciaremos la vacunación".

Desde su lugar como profesional consideró que "seguramente no hay ninguna contraindicación para progresar en esto, pero toda la población pediátrica tiene otra connotación en la población, es un grupo de no riesgo, y lo que se trataría es de generar el efecto rebaño, así que como no hay grandes riesgos en la salud en general, queremos esperar que se pongan todos de acuerdo".

A fin de no fomentar una división que genere dudas en la sociedad, la médica remarcó: "En este momento no aconsejamos ni desaconsejamos. Queremos esperar a estar en tiempo y forma para hacer la indicación. Esto que surge es una preinscripción y en el momento de la vacunación se puede aplicar tal vacuna o no. Es una preinscripción, porque si no es ahora, será en diciembre seguro que tengamos los avales. En este momento no contamos con la información científica de los resultados de la Sinopharm. Tenemos los resultados publicados por China en la revista Lancet sobre las etapas 1 y 2".