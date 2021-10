Cruces entre ATE y el STM por el Convenio Colectivo de los Municipales

El Sindicato de Trabajadores Municipales y la Asociación de Trabajadores del Estado mantuvieron un cruce de comunicados y declaraciones públicas relacionadas con la negociación del Convenio Colectivo de Trabajo.

La falta de un acuerdo entre los gremios impidió que suscribiera la norma que regirá la actividad de ahora en adelante.

Esta semana, el STM que conduce Juan Cruz Acosta dio a conocer en sus redes sociales una nota en la que expresa: "Como es de publico conocimiento desde el mes de Agosto del corriente venimos trabajando en el CCT, debemos aclarar que se esta trabajando sobre el CCT que presento nuestra Asociación Sindical, debido a que fuimos los únicos que asumimos esta tarea con compromiso y responsabilidad, y que fue el único que se presento en la oportunidad correspondiente. Luego de un arduo trabajo, de largas horas dedicadas para lograr tener un buen convenio colectivo de trabajo que atienda de la mejor manera la necesidad de tod@s l@s trabajador@s municipales, que represente, reivindique sus derechos y que signifique un beneficio real para l@s trabajador@s Municiapales. Lo hicimos!! Nuestro CCT fue debidamente enviado a la Fe.Si.Mu.Bo para que su Asesor Letrado verifique y que vea que todos los artículos se encuentren adecuados a la ley Marco 14.656 y su decreto reglamentario. Habiendo tenido una respuesta afirmativa por parte de la Federación, se continuo con la negociación.

En el día de hoy esta se vio truncada debido a la postura de ATE, no permitiendo que los beneficios de este convenio colectivo llegue a tod@s l@s trabajador@s municipales".

Desde ATE, cuyo Secretario General es Gustavo Gauna, respondieron en las últimas horas con otro comunicado, en el que señalan: "Antes los dichos mal intencionados sobre nuestra participación en la negociación del C.C.T queremos aclarar que es una construcción colectiva de todos los gremios que participan y el ejecutivo municipal, es el fruto de acuerdos, del conceso general.

Que un sindicato haya presentado un proyecto de C.C.T no significa que no debe discutirse los puntos en los que no estamos de acuerdo. La discusión por la cantidad de representante que deben participar y la forma en que se tienen que resolver los puntos que no estamos de acuerdo fue un planteo del STM y por lo cual estamos trabados y vamos a tener que dirimirlo ante el Ministerio de Trabajo. Como organización pretendemos un convenio colectivo que sea lo mas abarcativo posible y que en el se encuentren todos los derechos que fielmente nos represen a todos, por eso creemos que se necesita un análisis mas profundo para no quedarnos con un C.C.T a medio camino".