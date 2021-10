Controles de la Defensoría del Pueblo por los precios máximos

La delegación local de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires iniciará en las próximas horas operativos de control en supermercados con el objetivo de verificar el cumplimiento de los precios máximos determinados por la Secretaría de Comercio Interior.

El Gobierno nacional confirmó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el congelamiento de precios de 1.432 productos de consumo masivo, que incluye primeras marcas hasta pequeños productores que no podrán aumentar su valor hasta el 7 de enero próximo.

La resolución 1050/2021, en tanto, se retrotae al 1 de octubre, por lo que los precios de esos 1.430 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional deberán mantener el precio que tenían a esa fecha. La lista va desde artículos de Almacén, Limpieza e Higiene y Cuidado Personal, que conforman la canasta básica. La resolución garantiza el congelamiento de precios en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Diego Solana, titular de la oficina que funciona en Salta y Arnaldo, explicó a "Equipo de Radio": "Nosotros vamos a empezar hoy con controles en las cadenas más grandes y los supermercados chinos. Tenemos un listado de unos 90 productos que vamos a relevar, porque los precios máximos son más de 1432 productos, pero sería imposible controlarlos a todos".

La idea, aclaró, "no es perseguir a nadie, sino informar, como lo acordó Lorenzino con Kicillof, sobre los precios que acordaron".

A modo de ejemplo, el funcionario señaló: "Ayer fui a un supermercado y por lo menos hay un 80 por ciento de incumplimiento y diría que están bastante por encima los precios".

Solana recordó que quienes adviertan incumplimientos pueden dirigirse a la oficina o comunicarse al teléfono 437534.

"Lo que me preocupa es que si en las grandes cadenas no se cumple, en los más chicos menos. No vamos a ir a los almacenes de barrio, pero queremos ver si se acomodan los precios entre hoy y el lunes en los supermercados" aclaró.