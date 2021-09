Salazar participó de la reunión con Kicillof y su gabinete

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, culminó esta tarde una serie de reuniones de trabajo con las intendentas y los intendentes del Frente de Todos, tras conversar con los jefes comunales de los municipios que integran la segunda, cuarta, quinta, sexta y séptima sección electoral.

Fue en Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Teresa García; y los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Sergio Berni; y de Hacienda y Finanzas, Pablo López.

Durante el encuentro, las autoridades evaluaron los resultados de las elecciones del domingo pasado en cada uno de los distritos y analizaron las demandas de los y las vecinas con el objeto de desarrollar políticas públicas que permitan brindar respuestas adecuadas a sus necesidades. En ese marco, coincidieron en destacar el avance de la campaña de vacunación, cuyos efectos se observan tanto en la caída de los contagios como en la menor ocupación de camas de terapia intensiva por parte de pacientes con Covid-19.

Asimismo, se abordaron los avances alcanzados en las más de 1.100 obras de infraestructura que están en proceso de reactivación y ejecución en la región, para las cuales ya se han destinado más de 17 mil millones de pesos. Además, repasaron el estado de las más de 800 refacciones y construcciones que se están llevando a cabo en el marco del programa Escuelas a la Obra, de un total de 1.850 intervenciones en establecimientos educativos.

Se analizaron las cuestiones vinculadas a la política de seguridad, como así también de suelo y vivienda, donde ya se generaron 3.700 lotes de suelo urbano. En tanto, evaluaron el impacto de la puesta en marcha de la tercera etapa del fondo de asistencia al turismo y la cultura, que facilita subsidios para acompañar a dos de los sectores más golpeados por la pandemia.

Por la segunda sección electoral estuvieron presentes los intendentes de Baradero, Esteban Sanzio; de Carmen de Areco, Iván Villagrán; de Colón, Ricardo Casi; de Salto, Ricardo Alessandro; y de San Pedro, Cecilio Salazar.

El Intendente de San Pedro, en declaraciones a InfoCielo, sostuvo antes de la reunión que no era tiempo de pedir nada al Gobernador: "Venimos a escuchar al Gobernador, a apoyarlo como siempre, como corresponde. Él va a salir muy fortalecido de esta situación, así que no tenemos nada que pedirle, simplemente seguir trabajando como él lo viene haciendo, con el apoyo de todos los intendentes del conurbano y del interior de la provincia, así que nada. Creo que no estamos tan lejos, son cuatro puntos y yo creo que se puede resolver esta cuestión saliendo a militar. Yendo casa por casa. Hoy más que nunca es necesario salir a militar con mucha fuerza y seguramente esto se va a resolver favorablemente y el Frente de Todos va a triunfar en la provincia de Buenos Aires"