Salazar habló sobre los cambios en el gabinete y la situación de Iván Paz

El Intendente Cecilio Salazar habló hoy sobre la salida de Silvio Corti y Hernán Abbatángelo del gabinete municipal.

"Lo de Corti lo veníamos hablando desde hace unos días. Me dijo que los padres están solos, que decidía presentar su dimisión. Con Silvio nos dimos un abrazo, somos amigos desde hace un montón de años y así va a seguir siendo" explicó. Sobre su reemplazo, planteó que están analizando "algunas alternativas".

Con relación a la renuncia de Abbatángelo, agregó: "Hernán me dijo que tiene necesidad de trabajar, que descuidó mucho su estudio, y que no tenía el tiempo suficiente para dedicarle a la gestión. Hernán no solo cumplió una excelente gestión, sino que conformó un muy buen equipo de trabajo. Incluso me sugirió un reemplazante".

Además, el Intendente hizo mención a los posteos en redes sociales de Iván Paz tras las elecciones ("Hermosa mañana, verdad?" y "Se puede"): "Iván claramente tiene algún prurito, pero a mi no me lo dijo. Me dijo que está preparándose para irse del país, su esposa está allá y él también en los próximos meses se iría del país. Yo he tenido muchas cuestiones de personas en las que he apostado mucho y con el tiempo te das cuenta y terminás descepcionado. Tal vez sea este otro de esos casos. Pero también estuve con otras personas que fueron extremadamente leales conmigo".