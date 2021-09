Robaron teléfonos celulares de un local en pleno centro (Video)

Un local de venta de teléfonos celulares y accesorios ubicado en Pellegrini al 600 fue asaltado esta madrugada.

Los delincuentes forzaron una reja y rompieron un vidrio, para llevarse gran parte de los móviles que estaban en exhibición.

El robo se produjo minutos antes de las 3 de la madrugada. Los ladrones tomaron la precaución, antes de cometer el ilícito, se levantar las cámaras que dan a la vereda para que no quedaran registradas imágenes que puedan identificarlo. Tras cortar el candado de la reja, rompió el vidrio y se llevó los equipos.

Entre los teléfonos sustraídos se encuentran IPhone de los modelos 6 y 6 plus y Motorola e6, e7 y g20. Ante la experiencia de hechos similares ocurridos con anterioridad, se recomienda no comprar en las próximas horas equipos de estas características ofrecidos en grupos de redes sociales, si no se tiene constancia de su origen.