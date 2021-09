Ramón Salazar: "Hemos ganado en todas las mesas"

El secretario de coordinación de la Municipalidad, Ramón Salazar, expresó su conformidad por los resultados obtenidos.

"Hemos ganado en todas las mesas. El Dr. Creus se ha impuesto en todas las mesas. Es impresionante tener tanto apoyo", señaló. Aclarando que se trata de la "primera vuelta", dijo que se consolidarán para las generales de noviembre. Y enfatizó: "Le hemos sacado el doble de votos" al siguiente precandidato.

"Teníamos mucha gente que decía que no encontraba la boleta de Cecilio, porque la foto de Cecilio no está en la boleta... también sufrimos el robo de boletas, de eso ya estamos acostumbrados.. pero la gente tiene que saber que la foto de Cecilio no está. Lo tenemos que tener en claro para la próxima", aclaró