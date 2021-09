Pelletier: "Tarde o temprano, las PASO iban a acomodar las cosas"

El concejal Gerardo Pelletier se refirió a la unificación del bloque con los distintos sectores de "Juntos" en el Concejo Deliberante.

"Creíamos conveniente unificar el bloque, correspondía. En su momento cuando el radicalismo y algunos concejales más decidieron irse, no estuve de acuerdo. Nosotros desde el bloque vimos que no correspondía en función de las elecciones que iba a haber en poco tiempo. No era necesario, porque en definitiva los que habíamos dejado de pertenecer al espacio no éramos nosotros" explicó, en relación a la decisión del Intendente Cecilio Salazar de sumar el Partido Fe al Frente de Todos.

"Tarde o temprano las PASO iban a acomodar las cosas. Es lo que corresponde, lo que la gente espera de nosotros es una actitud sensata y de adultos" concluyó.

Consultado sobre las conversaciones para la conformación definitiva de la lista de "Juntos" para las legislativas de Noviembre, agregó: "Había un preacuerdo antes de las PASO y hay que respetarlo. Si hay reglas preestablecidas hay que respetarlas, te guste o no. En este caso, la reunión de ayer buscaba reunificar el bloque, que es lo que correspondía. Pero desde el radicalismo nos dijeron que era importante que participáramos de la mesa de trabajo. Se que hubo reuniones entre Sancho y Basso por la conformación de la lista. Estuvimos hablando por la tarde con Sancho, porque entendemos que hay que dar señales de madurez".





Foto Infomiba.com.ar