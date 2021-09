Pablo Vlaeminck: "No llegué a procesarlo cuando estaba diciendo que si"

El nuevo Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Pedro, Pablo Vlaeminck, sostuvo que el ofrecimiento lo tomó por sorpresa "porque no lo tenía planeado".

"Durante mucho tiempo mi trabajo en el club y en red Solidaria o como jefe de logística en la fábrica nos permitieron tomar experiencia. Pero no llegué a procesar el ofrecimiento cuando estaba diciendo que si" expresó el ahora funcionario.

"Una vez pasada la primera emoción uno empieza a pensar y a diagramar la salida ordenada de la fábrica.

Por lo menos conmigo no lo hablaban, estimo que entre ellos había alguna charla. Me enteré ayer al mediodía cuando me llamó Ramón y fue el encargado de preguntarme. En realidad solo hablamos de intenciones y de proyectos en común, pero no puntualmente, algo que haremos en estas horas" explicó el dirigente institucional. Después de aceptar el cargo, dialogó con su antecesor: "Tuve una comunicación con Silvio para que me pase alguna data de lo que venía haciendo. En mi opinión trabajó excelentemente en todo este tiempo".

De todos modos, adelantó que durante los próximos meses no dejará de lado su lugar en la lista de concejales: "Lo primero que pensé era que estaba en la lista de concejales, y yo quiero ser concejal. Ahora estamos hablando de la función que voy a desempeñar, pero creo que es una de las mejores listas que se ha visto en San Pedro".

Con relación a su cargo como presidente de Pescadores, aclaró: "Estoy de licencia desde que arrancamos con la campaña para no perjudicar al club. Hoy está a cargo la vicepresidencia Myriam Actis. El 26 de Septiembre hay asamblea y renovación de autoridades, y si no hay otra lista, habrá una continuidad con Aldo Penduzzu".