Basso: "Estamos súper felices por la cantidad de votos que hemos tenido"

Paola Basso, la precandidata que logra la mayor cantidad de votos hasta el momento en la interna de "Juntos", se mostró muy feliz en el histórico comité radical de Salta y Obligado.

"Estamos súper felices por la cantidad de votos que hemos tenido y por el apoyo de la gente pero también es una realidad que esto es muy nuevo para nosotros, con esto es suficiente, estamos súper felices", expresó.

Si bien fue cauta al señalar que aún no ha finalizado la carga de datos y que "todavía no está nada dicho", señaló que "ha sido una elección muy buena". En ese sentido, dijo: "Lo que más importa es que reinó un clima de tranquilidad, compañerismo, no ha habido cuestiones adversas que empañen la jornada, no tengo más que agradecimiento para que todas las personas que contribuyeron a que todo esto saliera bien".

En relación al reparto de lugares en la lista en vistas a las elecciones generales de noviembre, Basso explicó que está determinado desde antes de las elecciones. "Ya se determinó por medio de una resolución cómo sería la distribución dentro de la lista de acuerdo a la elección. Tenés que llegar a un mínimos del 25% para poder llegar a formar parte de la lista para las generales. También se tiene que respetar la paridad de género. Hay que analizar el caso concreto cuando se tengan los resultados", detalló.