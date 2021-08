Vigilia en la Clínica San Pedro: empleados advierten sobre el cierre definitivo (Video)

Trabajadores de la Clínica San Pedro iniciaron una nueva protesta frente a las instalaciones de Belgrano y Facundo Quigora.

Con neumáticos encendidos, iniciaron una vigilia que se extenderá toda la noche, en reclamo de que se hagan presentes los integrantes del nuevo directorio, que se hizo cargo de la empresa hace alrededor de un mes.

Tras la última audiencia ante el Ministerio de Trabajo, y con el compromiso asumido de abonar los sueldos de julio antes de este 17 de agosto, ningún otro representante de la conducción encabezada por Alejandro Blanco y Nelson Omar Suárez volvió a hacerse presente.

"No presentaron quiebra, pero no descartamos que vayan a presentarla ahora. No queremos abandonar el puesto de trabajo pero esto cansa, tenemos familia, y queremos buscar otro trabajo, lamentablemente, porque no se puede sostener esto así. Hace más de un mes que no cobramos lo que nos prometieron. No dejamos sacar nada y cuando ellos vinieron permitieron que se llevaran todo" expresó uno de los empleados. "Nos obligan a cumplir horario, te dicen que si no te gusta te tenés que ir, te maltratan... si sigue así muchos se van a ir" agregó.

Isabel Bravo, de ATSA, denunció: "Seguimos con el vaciamiento. Ellos retiraron una aparatología de rayos y un respirador con la idea de repararlo, pero al borrarse estas personas y no presentarse, nuestra duda es si va a ocurrir. Tanto los médicos como ellos se llevaron la aparatología".