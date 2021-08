Robo y vuelco del rastrojero: dudas y sospechas del damnificado (Video)

Diego "Pato" Bennazar, profesor de educación física y dueño del rastrojero robado el lunes y que apareció volcado ayer a la mañana en un zanjón de Ruta 1001, expresó sus dudas sobre el procedimiento policial.

"Me llaman a las 11 diciéndome que encontraron la camioneta, y que vaya a firmar el cierre de la denuncia para retirar el vehículo. Pregunto si pudieron hacer todo y si faltaba algún peritaje, me dijeron que estaba todo hecho" sostuvo Bennazar, en declaraciones a La Radio 92.3.

"Voy al lugar y vemos que el vehículo no solo estaba ahí sino que parecía un accidente, no es que la tiraron como todos pensábamos. Las marcas de las llantas indican que chocó contra el árbol. La rueda derecha no estaba, es como si fuera un arado, quedó marcado. Cordonearon de un lado y se va hasta chocar" explicó.

A partir de allí, algunos aspectos no terminaron de convencer al damnificado: "Hay suposiciones, pero no tengo idea de la investigación para donde va. Fui a buscar un chapista para que vean el vehículo. Cuando estoy llegando, la grúa que contraté, porque me tuve que hacer cargo yo, ya la estaba sacando. Incluso no pensé en que podía haber alguien abajo de la camioneta. Cuando la están sacando cae algo cuadrado, que parece una billetera, una frazada, y adentro había un celular y ropa que no es de mi hijo. Evidentemente la gente no se quiso ensuciar con el agua podrida. Siento que me mintieron porque si están esas cosas adentro es porque no hubo pericias. Fue mi hijo y encima le hicieron perder dos horas declarando las cosas que dejaba. Tampoco me llamaron para informarme qué pericia hicieron".