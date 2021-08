Polémica por el hallazgo y posterior entierro de una pieza de un antiguo navío

En un duro posteo a través de las redes sociales, el integrante del Grupo Conservacionista José Luis Aguilar se refirió al hallazgo de un cabrestante de un antiguo navío en Vuelta de Obligado y su destino en las últimas semanas.

Bajo el título "¿Estamos todos locos los sampedrinos?", el ex Director de Cultura de la Municipalidad cargó contra los responsables del equipo de la Universidad de Luján que desarrollan tareas en el lugar, indicando que indicaron a empleados municipales que entierren la pieza para ocultarla.

Este es el texto publicado este jueves:

"¿ESTAMOS TODOS LOCOS LOS SAMPEDRINOS?

MAYO 2021 – VUELTA DE OBLIGADO

Un hombre saca del río un cabrestante de madera de un viejo navío. A todas luces, muy antiguo.

La Delegación Municipal de la localidad, con esfuerzo, lo sube a un acoplado y lo dejan en el parque histórico. Llaman al investigador a cargo de estudiar la batalla. Según su opinión…no es de nada vinculado al combate. Entonces él mismo decide llevarlo (o tirarlo) nuevamente al río!!!!!

AGOSTO 2021 – VUELTA DE OBLIGADO

Gran bajante del Paraná. Un vecino camina por la playa del lugar y ve nuevamente al enorme cabrestante de madera, tres meses después de haberse encontrado por primera vez.

Da aviso al Museo Paleontológico. El Museo averigua y se entera que eso ya había sido sacado del río y luego DESECHADO por el investigador que “investiga” la batalla. Entonces desde el Museo, viendo el objeto y viendo que es algo muy antiguo, deciden pedirlo para resguardarlo en una de sus salas. Le dicen que no. Que esperen, que puede haber cuestiones penales si se desobedecen los caprichos del investigador.

El investigador, enterado de que reapareció el objeto que él había tirado y que el museo lo reclama, llama al Delegado de la localidad (con qué autoridad??? El Intendente es el jefe del Delegado, no un arqueólogo) y le dice que lo vuelva a sacar del agua y lo ENTIERRE!!!!!!!!!!!!

Los empleados municipales del lugar van y lo entierran…

Listo. YA NO SE VE MÁS EL PROBLEMA.

ESTAMOS TODOS LOCOS..? En serio…estamos todos locos los sampedrinos? Quién carajo es un investigador (de cualquier rama de la ciencia que se les ocurra) para decidir qué se hace o qué no se hace con un bien del patrimonio histórico de una ciudad?? Quién carajo es para tirar algo antiguo de nuevo al río? Quién carajo es para llamar a un municipal y ordenarle lo que tiene que hacer? Quien carajo es como para no llamar al municipio y decirle “señores, esto no es de mi interés. Fíjense Uds. si les sirve para un museo”? Quién es este tipo para creer que está por encima de todos nosotros, los sampedrinos, para decidir sobre nuestro patrimonio??

PARA TIRAR NUESTRO PATRIMONIO…

En serio creés, investigador, que el Museo Paleontológico de San Pedro tiene tan poca trayectoria y responsabilidad en el manejo de estas cosas que es mejor tirarlo al agua o enterrarlo?

No seas tan pavo. No te creas superior a nosotros, los sampedrinos que desde hace 22 años recuperamos 65 especies fósiles, 350 cartas de “tu” batalla, un barco hundido de “tu” combate, fundamos cinco museos y hasta llenamos el museo de Obligado con los elementos que se recuperaron junto a los vecinos de “tu” Vuelta de Obligado. No seas tan chiquito, tan mezquino, tan egoísta, pensando que vos, y sólo vos, sos el “profesional” que decide sobre nuestro patrimonio. El patrimonio de todos los sampedrinos. Te dejo mi teléfono por si querés llamar y charlar esto. El mail ya lo sabés. Y ya nos conocemos porque me metiste dos denuncias por querer sumarle cosas al patrimonio de los sampedrinos. Hasta a mi hijo denunciaste por acompañarme y cebarme mates.

También te tomaste el trabajo de escribir y dedicarme una publicación científica tratándome de "huaquero"; para los que no saben, un ladrón de yacimientos.

Dale…llamame y charlamos sobre esta cosa que tiraste al agua y ahora decidiste enterrar para que no se vea. Me podriste con tu menosprecio al Museo Paleontológico de San Pedro.

Te escribo por acá porque sé que tenés alcahuetes que te lo hacen llegar. Y si no, como hacés siempre, mandá la denuncia a través del organismo que te apaña, ya que ni siquiera tenés la hombría suficiente para charlar personalmente como personas adultas.

José Luis Aguilar"