"Nos negaron la participación y nos cambiaron la cerradura del comité"

La lista de Gravino habla de prácticas antidemocráticas e intento de proscripción

El sector de la minoría del radicalismo, cuya lista, encabezada por Enzo Gravino, no fue oficializada para las internas de "Juntos" emitió un comunicado dirigido a la comunidad de San Pedro.

En el mismo, sostienen que la resolución "no tiene ningún tipo de fundamento" y confirmaron el inicio de trámites ante la Junta Electoral para la inclusión de la lista.

Además, denuncian "prácticas antidemocráticas de la mala política y un intento de proscripción".





Este es el texto:

"A la comunidad de San Pedro,

Queremos informarles que durante la tarde del pasado viernes, y al publicarse la resolución de la Junta Electoral de “JUNTOS” que oficializaba las listas de precandidatos a concejales y consejeros escolares presentadas al 24 de julio, nos informaron que nuestra lista, encabezada por Enzo Gravino, había sido omitida de la misma sin razón aparente.

Esta circunstancia también afecto a correligionarios de otros distritos, que al igual que nosotros presentaron listas alternativas al oficialismo partidario de la UCR, que fueron dadas de baja sin ningún tipo de fundamento. Por estos motivos, y durante el transcurso del fin de semana, realizamos los trámites correspondientes ante la Junta Electoral para la inclusión de nuestra lista en la resolución de oficialización, con copia de toda la documentación requerida por el reglamento electoral de la alianza “JUNTOS”: listas de precandidatos respetando paridad de género, copias de DNI, planillas de avales que exceden a la cantidad exigida, etc.; documentación que ya habíamos entregado el día 24 de julio.

Por lo anteriormente expuesto, y atento a que no existe ninguna causa administrativa, técnica ni legal para que nuestra lista NO SEA OFICIALIZADA, si no que esta circunstancia responde a las prácticas antidemocráticas de la MALA POLITICA y a un intento de proscripción que creíamos no habitual en un partido político que enarbola la bandera de la democracia como lo es la UCR, seguiremos todos los pasos legales y judiciales necesarios para garantizar nuestro derecho a participar y para defender el derecho de los vecinos de San Pedro a elegir sus representantes de manera LIBRE y DEMOCRÁTICA.

Juan Pablo Sierra, precandidato en tercer lugar de la lista de la Unión Cívica Radical que no podrá participar de las primarias de "Juntos", realizó una publicación en sus redes sociales, expresando la posición de los dirigentes de ese espacio.

Éste es el texto completo:

"Dejennos participar, al fin y al cabo no somos tan buenos, solo somos un grupo que hace años viene trabajando un proyecto para San Pedro, somos solamente un grupo que viene creciendo sin hacerle promesas incumplibles a nadie, solo somos ciudadanos que nos levantamos todos los días para ir a trabajar cada uno en su profesión sin vivir colgados a la teta del estado, somos coterráneos con vocación de servicio en busca de una alternativa diferente a favor del bien común, somos radicales que queremos para nuestros hijos y nietos el mejor lugar para vivir, estudiar y trabajar, tenemos ganas, tenemos coraje, tenemos ideas, tenemos proyectos, tenemos una lista que cumple con la ley, tenemos avales para presentar esa lista, pero nos falta lo más importante que nos den la oportunidad de disputar esos lugares que nos vienen negando y que en otros actos electorales hemos ganado.

Cómo minoría del centenario partido al que representamos ya nos negaron la participación y hasta nos cambiaron la cerradura del comité para que no sigamos participando y volvimos a la carga y volvimos a ganarnos la minoría y volvieron a no convocarnos, pero vamos a seguir, porque nos pueden cambiar las cerraduras, nos pueden ganar en buena ley internas partidarias, nos pueden bajar una lista para las paso 2021 pero lo que nunca nos van a ganar es a seguir intentando, porque lo que nos mueve es la convicción de saber que un San Pedro distinto es posible y es nuestro norte y es nuestro anhelo y es nuestro motor, no nos van a callar y mucho menos a hacernos quedar en nuestras casas sin volver a intentar participar. Muchas Gracias

Juan Pablo Sierra precandidato a Concejal por Juntos

Al final no se porque no nos dejan participar, ah sí, claro ya entendí...

QUE SE ROMPA Y NO SE DOBLE"