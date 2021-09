Mónica Garnelo: "Hoy puedo contar lo que me pasó, no como otras mujeres"

A través de un posteo publicado en sus redes sociales, Mónica Garnelo, quien fuera víctima de un brutal ataque por parte de su ex pareja, Juan Carlos Albacete, confirmó que se recupera favorablemente.

"Quiero agradecer a todos los que me acompañaron en este momento de alguna forma u otra. A mi familia, amigos, conocidos, y a toda la gente que rezó por mí,a toda la gente del hospital que recibí la mejor atención de parte de todos ellos" expresó la víctima. Garnelo también agradeció a las autoridades municipales, fundamentalmente a la Subsecretaria de Género, Laura Monfasani: "Con todo su equipo que estuvieron de un principio acompañando a mi familia".

En el párrafo más emotivo, la víctima de la agresión a cuchillazos expresó: "No me alcanzan las palabras para agradecerles a cada uno. Soy agradecida de la vida que hoy puedo contar lo que me pasó y no como otras mujeres que desgraciadamente perdieron la vida en manos de unos cobardes". El mensaje se cerró con el pedido #NiUnaMenosPorFavor