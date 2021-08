Jorge Macri: "En Juntos no hay un pensamiento único" (Video)

El Intendente de Vicente López, Jorge Macri, visitó San Pedro esta tarde, como parte de una recorrida por la zona para apoyar las listas de candidatos locales del PRO en la interna "Juntos".

En primer término visitó una fábrica de aberturas de PVC ubicada en 25 de Mayo al 2880, acompañado por el Intendente de Pergamino, Javier Martinez y la Pre Candidata a diputada provincial, Paula Bustos.

En el lugar estuvo acompañado por el ex Secretario de Salud y candidato a concejal Guillermo Sancho e integrantes de su lista.

Al término de la recorrida, brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a la imposibilidad de unificar las propuestas del PRO y la UCR: "Juntos tiene varias listas, es un espacio político que ha crecido. Estamos en una ciudad que tuvo sus movimientos políticos complejos por una decisión que tomó el intendente. Nuestro espacio político crece y hay que quitarle dramatismo a esa realidad. Me hubiera gustado que tuviéramos una sola lista provincial para no obligar a los Municipios a que tengan que competir. La discusión que dimos muchos intendentes fue cómo se dio el proceso para la toma de decisiones. No hay un pensamiento único. Ahora le damos la posibilidad a la gente de San Pedro que pueda elegir entre distintas opciones de buena gente, comprometida".

Durante la conferencia también habló sobre la decisión de Salazar y el Partido Fe de ir al Frente de Todos "no la vi venir, pero tendrá que darle explicaciones a sus votantes" y a su intención de ser Gobernador de la provincia de Buenos Aires.