Incendios: El jefe del operativo habló sobre el origen del fuego y las dificulades del terreno

El Coordinador Técnico de Defensa Civil de Entre Ríos, Claudio Fabián Daydé, coordina los equipos que, con base en el Aeroclub San Pedro, combaten los incendios en la zona de islas frente a San Pedro y Baradero.

Daydé confirmó que el fuego se está registrando "en topografías de bajo nivel, lagunas secas o bañados en distintos puntos, porque ayer estuvimos volando hasta Zárate y estamos en la puerta de salida del Delta, y se observaba lo mismo".

El funcionario planteó que "esta es una situación cíclica que viene de una marcada creciente, seguida de una marcada bajante y un período de sequías, sumado al efecto heladas, y esto pasó en 2004, en 2006, en 2008 y vuelve a suceder ahora".

Las dificultades del terreno son fundamentales para entender la propagación del fuego: "Este es un suelo que acumula distintas capas. Ese es nuestro delta. El territorio todavía no se recibió de tierra, todavía se está formando. Esas acumulaciones, esa especie de "sandwich" que se va haciendo es un terreno blando, esponjoso, que esconde el fuego debajo. Por ahí cuando viene gente de afuera, que conoce de incendios forestales pero no de islas, hay que explicarle eso. El apoyo aéreo es muy útil, pero cuando vos tenés el punto máximo de actividad del avión estás hablando de un 25 o 30 por ciento de la labor, el resto es de los brigadistas, de los zapadores. Eso será así salvo que traigamos los aviones que funcionan en un puñado de países como Canadá, Estados Unidos o España".

El funcionario entrerriano también se refirió al origen multifactorial de los incendios: "¿Cuántos incendios de estos son producidos por el hombre? hace poco tiempo, la Justicia Federal en su máximo escalón mandó a todos los especialistas a encontrar dónde, cómo y hasta quién fue el responsable. Y hasta la fecha no pudieron encontrar la intencionalidad de uno solo de estos incendios. Pero sabemos que hay incendios que provocan pescadores deportivos por falta de cuidado. Esa es una de las causas de algunos incendios. Otros que provocan los lugareños para limpiar alrededor de sus casas y que después no se controlan. Del mismo modo, hay incendios que se producen en medio de la nada, en donde no hay una vaca ni un puestero. Nunca en esos incendios hay un suelo firme. Y son incendios que tienen un origen natural de oxidación bacteriana cuando se va pudriendo, descomponiendo la materia orgánica, y produce temperatura y gases, que es el fuego. No culpo solamente a la naturaleza, a la que no debo debo culpar. En este caso tenemos que acostumbrarnos, porque va a seguir pasando. Pero lo otro hay que prevenirlo, controlarlo, sancionarlo. Trabajar con los puesteros, con los lugareños para educarlos con el uso del fuego. Hay mucho para hacer".