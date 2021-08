El Frente de Todos presentó su lista en un acto encabezado por Salazar

El Frente de Todos presentó la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares que participará en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

El acto se realizó esta noche en el Centro Cosmopolita, sede del Partido Fe, fue encabezado por el Intendente Cecilio Salazar y transmitido por redes sociales oficiales de los candidatos.

El ahora candidato a Diputado Provincial se refirió a la elección del Dr. Daniel Creus, actual Secretario de Salud, como primero en la lista local: "Después de la renuncia del anterior Secretario, lo hablamos al Dr. Creus. Ramón (Salazar, Secretario de Coordinación) fue el encargado, porque lo necesitábamos realmente. Pensamos que quizás nos decía que no, porque el momento era difícil. Nos habíamos quedado sin Secretario de Salud en un momento muy complicado, cuando se nos venía la segunda ola. El doctor nos sorprendió a todos y dijo que aceptaba gustoso. Él sentía que tenía que tener una revancha, la tuvo y está haciendo una tarea extraordinaria con un gran equipo conformado de salud".

Creus, por su parte, sostuvo que se cierra para él un círculo vinculado al sanitarismo y la función pública, que se inició con un curso brindado por el Dr. Mario Roble, hoy Director de la Escuela de Gobierno de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires.

"En esa clase inaugural Roble decía que para quienes somos médicos y trabajamos en la medicina asistencial de primer nivel, es diferente a mirar desde arriba la macro. Ahora me pasa esto, la posibilidad de acceder al Concejo Deliberante para mirar la situación de la población de una forma diferente a la de resolver situaciones sanitarias diarias y específicas".

Candelaria Cuscuela, representante de La Cámpora que está en el segundo lugar de la nómina, agradeció el lugar otorgado a la juventud: "Pusieron en agenda nuestras inquietudes y nuestros proyectos. Quizás se desprestigia a la juventud pero queda más que claro que esa representación implica que los jóvenes formamos parte de San Pedro y queremos formar parte de la construcción de la ciudad. No es casualidad que estemos todos los espacios juntos. Cada uno y cada una sabe que hay que estar en donde se los necesita".

El más duro en sus conceptos fue el dirigente gremial Matías Franco, también integrante de la lista, al referirse al ex Secretario de Salud, Guillermo Sancho, primer candidato en una de las propuestas del PRO en Juntos por el Cambio: "Estaba viendo muchos candidatos que se están presentando en listas opositoras. La gran mayoría de los candidatos son resultado de una gestión maravillosa que hizo el compañero Cecilio Salazar. Cada uno de los candidatos son fruto de la gestión de nuestro referente. Cuando se lo convocó al equipo al Dr. Creus, asumió esa responsabilidad social de afrontar esta pandemia, pero hoy está acá porque uno se bajó, uno que fue Secretario de Salud durante un par de años pero no tuvo la valentía de afrontar esta pandemia que nos está haciendo pedazos a todos. Gracias a la valentía del compañero Daniel Creus, que le puso el pecho a las balas, se puso el traje de héroe y me gustaría resaltarlo".