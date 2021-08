Diez años después, detienen por homicidio culposo el protagonista de un accidente

La Justicia Correccional de San Nicolás dipuso la detención de un hombre de 58 años, en el marco de una causa caratulada como "Homicidio culposo".

La policía de San Pedro se trasladó hasta el domicilio del imputado, sobre quien pesaba pedido de captura, y lo trasladó a la Comisaría local, en donde permanece alojado.

El hecho tuvo lugar el 24 de Junio de 2011, cuando una camioneta Chevrolet S10 chocó contra una moto Corven, en la Ruta 191, frente al establecimiento de la empresa Gomila.





Como consecuencia del hecho de tránsito, murió el joven santalucense Braian Rodríguez, de 19 años, quien conducía la motocicleta.

En las primeras horas posteriores al hecho, surgieron dudas en la instrucción de la causa a cargo del Dr. Marcelo Manso, titular de la UFI 5, sobre la identidad del conductor de la camioneta.

En ese momento, el Fiscal declaró que "a setecientos metros del lugar en donde se encontró la camioneta estaba el cuerpo, y supuestamente hubo una huída al campo de una persona que puede ser la que manejaba y después apareció otra al lado de la camioneta”.

La demora en la causa ya se advertía en las primeras declaraciones de Manso, formuladas horas después del episodio: "Me reúno con las pericias que me indican la mecánica del incidente tres meses después del hecho, porque no tengo un equipo de peritos. Hace un año atrás tenía cuatro médicos forenses y ahora tengo dos, que además trabajan en unas condiciones de precariedad total”.

Diez años después, la causa por el homicidio culposo sigue generando novedades.