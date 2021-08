Clínica San Pedro: No pagaron y se inició una medida de fuerza

Personal de la Clínica San Pedro inició esta mañana una medida de fuerza que incluye una asamblea permanente en el hall central del centro asistencial, al incumplirse con la promesa del pago a término del sueldo de este mes.

Isabel Bravo, de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, expresó: "No cumplieron, llegó el 5 que es el cuarto día hábil y no llegó el dinero, el viernes presentamos una denuncia en el Ministerio. Ellos notificaron a la empresa con una intimación y nos dijeron que el 10 u 11 iban a abonar. Los compañeros quisieron esperar para ver si aparecía el dinero y no apareció nada. Así que van a estar acá hasta que cobren".

La dirigente planteó que "el conflicto nunca paró, y continúa desde el 7 de Julio cuando los directivos abandonaron la clínica y a los empleados a su buena suerte, así que continúa todo en la misma situación".

Además, remarcó que "el trato no es para nada bueno, siempre es con prepotencia, exigencia, cambian los horarios sin respetar los convenios, cambian los puestos de trabajo, no valoran al personal ni respetan sus títulos".

Bravo planteó que "todo ese manoseo de personas lo están haciendo sin cumplir con presentar documentación que avale que son accionistas o directivos".