Sancho: "Hay que escuchar a la gente, nadie tiene la verdad revelada"

El Dr. Guillermo Sancho, ex Secretario de Salud de la Municipalidad, sostuvo que la decisión de encabezar una de las listas de candidatos a concejales de "Juntos" fue "a partir de un pensamiento profundo, con una decisión familiar".

El profesional planteó que "la política es el lugar para hacer cambios trascendentes, fue un proceso personal y familiar muy importante, y por otro lado, el ver realmente que a pesar de que pienso que la sociedad está cansada de debates y pocas respuestas, creemos que los vecinos piensan que el mejor camino es la unidad y coincidimos, pero tenemos ganas de hacer nuestro propio camino y no quedar condicionados a ninguna estructura o cuestiones que se venían trabajando desde antes y no coincidimos en las formas o en la gestión".

Además, respondió a las críticas de otros sectores que los consideraron "funcionales" al Frente de Todos, y a las declaraciones del Intendente Salazar, quien dijo sentirse descepcionado por su postulación: "Pertenecemos a Juntos, no tenemos vínculos de ningún tipo con el Ejecutivo. No tenemos relación con el Frente de Todos. No tuve la oportunidad de escucharlo a Cecilio pero le tengo el mayor de los respetos, me dio la oportunidad de desempeñarme con libertad en el cargo. Soy una persona respetuosa, tengo mis convicciones y mi libertad. Si él hubiera permanecido en Juntos no estaría participando en política. Desde que me fui del cargo no me llamó nunca más. Desde que se pasó al kirchnerismo queda un espacio vacío en la oposición y creemos que nadie con una lapicera puede armar un listado antojadizo. Estamos en democracia y creemos que corresponde que los vecinos se expresen a través de los votos".

Acerca de los fundamentos de su propuesta, agregó: "Primero hay que escuchar, nadie viene con la verdad revelada. Hay que escuchar a los vecinos, a la oposición, tiene que haber honestidad y buen diálogo. Nuevas ideas, nuevos debates sobre qué San Pedro tenemos y hacia dónde está yendo, desde lo jurídico, lo social, lo sanitario, el crecimiento de la ciudad, las localidades..."