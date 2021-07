Reclamos por análisis no entregados en la Clínica San Pedro

Pacientes de la Clínica San Pedro hicieron conocer su malestar porque los resultados de los análisis que se realizaron en los días previos al cierre no fueron entregados, al tiempo que el laboratorio al que tercerizaban el servicio levantó su equipamiento y se retiró, sin explicaciones.

Marcelo Lapenda contó a "Equipo de Radio" que tenía que hacerse un análisis de seguimiento de glucemia. "Pagué el análisis particular en 2.400 pesos, me sacan sangre, entrego la orina y me dijeron que podía pasar el viernes. Me dijeron que no me podían dar nada porque estaba judicializado, así que empecé una gira para obtener resupuestas" explicó.

En su recorrido, pasó por la Comisaría, la Defensoría Oficial, la Fiscalía 7, la Secretaría de Salud, la Defensoría del Pueblo y el estudio contable que administra la liquidación, en todos los casos sin respuestas.

"Me dijeron que el laboratorio no depende de la clínica. Es privado, de San Nicolás. Vinieron y se llevaron los equipos, las computadoras, la documentación y la plata. Mi resultado no aparece, ni la plata tampoco" reclamó.