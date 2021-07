Moreno: "Cada vez que el peronismo gobernó con su doctrina, el pueblo fue feliz" (Video)

Guillermo Moreno, ex Secretario de Comercio Interior, encabezó el acto del movimiento de base cristiana "Principios y valores", que lleva como candidato a concejal a Rodolfo Sosa.

En declaraciones formuladas minutos antes del inicio de la actividad, Moreno sostuvo que "va a ser un año muy importante, porque hay elecciones, y hay que dar vuelta esta historia negra que viene desde la gestión de Cambiemos y continúa con Alberto Fernández, así que el peronismo está poniéndose en acción, así que para fin de año estamos hablando de otra historia".

Los cambios, para Moreno están ligados a la manera de pensar: "Somos aquellos que consideramos que nuestro ser nacional y el pueblo son una integralidad en cuerpo y alma, con una base espiritual que está fuerte. Hay que recomponer la base material".

El ex funcionario, que se postula para Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, hay que volver al peronismo: "Cada vez que el peronismo gobernó con su doctrina el pueblo fue feliz. No era tan difícil invitar a tu familia el día del padre a comer un asado, llenar el tanque de nafta para dar una vuelta o festejarle los 15 años a tu hija. Ninguna parte de la doctrina se está aplicando en este momento. Este es un socialdemócrata confeso" sostuvo, en referencia al Presidente Alberto Fernández. Cargando contra las afirmaciones del Primer Mandatario durante el acto del Día de la Independencia (“Si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o un laboratorio, se equivoca, antes me voy a mi casa”) agregó: "Ahora resulta que en la Casa de Tucumán sale diciendo "y ahora me voy". , y bueno si se tiene que ir que se vaya, que se pongan en marcha los mecanismos constitucionales. Pero qué es eso de decir "si quieren que me vaya me voy" en la Casa de Tucumán".

Finalmente, arengó: "Basta de votar vaguitos, inútiles como Macri y socialdemócratas como Alberto Fernández, es tiempo de votar peronistas".