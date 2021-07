Montan en el aeroclub el comando para combatir el fuego en islas

El Director Provincial de Defensa Civil, Fabián García, confirmó que, desde hoy, la base operativa para el combate del fuego en islas Lechiguanas funcionará en San Pedro.

"Durante el fin de semana se detectaron dos focos, uno más grande y otro a unos 20 kilómetros de San Pedro. El medio aéreo estuvo trabajando con base en el Aeroclub de San Pedro, y fueron asistidos por bomberos de esa localidad. Y hoy se va a montar un comando en el aeródromo, con gente del Plan Nacional de Manejo del Fuego y de la Dirección de Medio Ambiente de Entre Ríos, para el trabajo de los brigadistas" precisó en declaraciones a "Equipo de Radio".

Las lluvias de esta madrugada y las que se esperan para las próximas horas podrían aliviar la situación. "En el mapa de puntos de calor de esta mañana detectamos solamente el foco que está más cerca de San Pedro. No son 100 por ciento seguras esas imágenes, pero esto nos da un indicio que con la lluvia, el rocío y la baja de la temperatura bajó el foco. Las lluvias más intensas se esperan para el miércoles y tenemos que ver cómo se desarrollan las temperaturas del día" agregó.

El trabajo cuenta con medios aéreos y terrestres: "Son incendios que se trabajan con brigadas de no mucha cantidad de gente por lo que significa el traslado en helicópteros. Calculo que serán unos treinta brigadistas. Nosotros vamos a hacer la apoyatura logística local y del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Cuando hacen territorio de la Provincia de Buenos Aires tenemos brigadistas del Plan Nacional de Manejo de Fuego. En este caso no los requirieron de la provincia de Entre Ríos, que es la que tiene jurisdicción".

Acerca de la responsabilidad en este tipo de situaciones, García agregó: "No es función nuestra detectar quiénes son los que inician los incendios. En su gran mayoría no son por causas naturales, son por acción del hombre, adrede o por negligencia de quienes dejan un foco encendido, falta de experiencia y muchas otras situaciones que no podemos precisar. La Justicia ha iniciado causas y hay personas que han sido demoradas y procesadas, pero sinceramente no sé cómo siguió eso".

El funcionario destacó que están ultimando detalles para la Ley Provincial de Manejo del Fuego. "Es una tarea interdisciplinaria, multiagencial y de los Municipios, que tienen que trabajar. El año pasado solicitamos a los Municipios que trabajen en la elaboración de un Plan de Manejo del Fuego Propio".