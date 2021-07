La sampedrina Aylén Barceló en el casting de Bake Off Argentina 2021

Aylén Barceló con una torta realizada en un curso con la pastelera Corina Vega (quien realizó la torta de casamiento de Lionel Messi)



Aylén Barceló tiene 21 años, estudia Profesorado de Nivel Inicial y ama la pastelería. Por esa razón, decidió anotarse en el casting para el programa televisivo Bake Off Argentina de este año, y ya puede verse su video de presentación en YouTube, donde además muestra su gran habilidad como repostera amateur.

“Lo que había que hacer en el video es el plato insignia, el que te represente, el que más hacés”, cuenta Aylén a Noticias San Pedro. Sin embargo, como a ella le gusta “hacer de todo, ir cambiado y haciendo cosas nuevas”, eligió una mini mesa dulce con temática de flamenco para poder mostrar sobre todo su habilidad en la decoración. “Lo que en realidad a mí más me gusta es lo estético, por eso me gusta ir haciendo cosas temáticas”, explica.

Aylén empezó con la pastelería en 2020, luego de que dejara de estudiar Arquitectura por una situación de salud, y se volviera a San Pedro. “Como no podía estar sola, me vine. Mi familia me incentivó para que hiciera algo y me estimuló a cocinar. Mi mamá me anotó a un curso de pan dulces en el 505, y me fue mejor de lo que esperaba. Empecé con mil pesos que eran de la beca Progresar y eso multipliqué con trabajo. De ahí me compré mi primera batidora Kitchen y me fui armando mi cocina y equipo”, relata.

La joven hizo cursos para especializarse, pero la mayoría fueron virtuales debido a la pandemia. “Sigo a los ex participantes de Bake Off, miro sus videos tutoriales y me gustaría en un futuro hacer como ellos y ayudar a otras personas en la pastelería”, anhela.

Esta es la primera vez que participa del casting para el programa de TV. En su video de presentación, muestra una torta esculpida en forma de flamenco. “Realmente es lo que a mí me gusta, me quiero capacitar en tortas esculpidas y la verdad, por el momento no sé demasiado. Esta torta que hice es la segunda torta esculpida, la primera que hice fue para mi cumpleaños, y realmente no las hago porque son caras y son difíciles de hacer las estructuras; deberían hacerse con hierro pero yo las hago con cosas que hay en mi casa”, cuenta.

Por ahora, está en la primera etapa del concurso. En caso de pasar a la segunda instancia, deberá hacer un casting presencial, que tiene por finalidad conocer personalmente a los aspirantes, y evaluar sus capacidades mediante la realización de distintas pruebas. Luego hay dos fases más: una tercera donde harán pruebas presenciales de gastronomía, y una cuarta, en la que se seleccionarán tentativamente a 14 participantes para formar parte en el concurso.

Aunque la selección está en manos exclusivas de los organizadores, “por ahí influye tener más likes” en el video de presentación.

Ahora, dedicada a sus estudios de maestra jardinera, Aylén dejó en stand by la pastelería. Pero seguramente tendrá un impulso nuevo si logra pasar estas estapas.