Frisch: "El PAMI se llevó puesta la clínica"

La Dra. Margarita Frisch, representante legal de la Clínica San Pedro, responsabilizó de la situación, en declaraciones a La Radio, a la obra social PAMI. Además, sostuvo que es una situación de resolución política.

"El PAMI se llevó puesta la clínica. Venía mal, pero se la llevó puesta. Hablando el otro día con la jefa del PAMI decía "éste es el contrato" y es cierto, pero nadie prevía la pandemia. La clínica no podía atender al PAMI, porque viene siendo deficitario. No es que viniera atrasado en el pago, sino que el consumo superó ampliamente lo que cuesta" explicó la abogada.

"Veníamos con reuniones con el PAMI desde el año pasado pidiendo por favor que aumentara. Sabemos que no va a aumentar a algunos si y a otros no, pero en esta situación estamos" agregó.

Con relación a la situación de los trabajadores, agregó: "Está vigente la prohibición de despidos. Es muy preocupante, nosotros esto lo estamos manejando en el marco del Ministerio de Trabajo. Tenemos una reunión el lunes y tuvimos otra el jueves. Nosotros sabemos que lo que ingrese en la clínica es para los trabajadores. Lo que tenemos pendiente, que es lo que figura en el acta, es el tema de los médicos a los que les quedaron adentro de la clínica los instrumentos de uso para el ejercicio de la profesión. Nos dijeron que iban a realizar una asamblea para que el personal resolviera. Eso no tiene nada que ver con los bienes de la clínica".

Para Frisch, la resolución es política, y la responsabilidad de lo que pase es del Estado: "Nosotros estamos pensando, más que en el avance de la cuestión legal, en una cuestión más política que jurídica. San Pedro no se puede privar de un establecimiento de salud como la clínica San Pedro porque no tiene tantos. Hay que rescatarlo e instamos a las autoridades provinciales, nacionales y locales a aplicar todas las medidas para que esta fuente de trabajo no se cierre. Queremos mantener la clínica abierta para la salud de la población de San Pedro".