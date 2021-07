Desmienten una insólita falsa noticia sobre el puerto de San Pedro (Video)

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, Eliseo Almada, desmintió esta mañana una noticia falsa difundida por el canal "La Nación +" durante el "pase" entre los programas de Luis Majul y Alfredo Leuco.

En medio del debate por la situación de la Hidrovía, una de las panelistas sostuvo que se perdió la carga de trigo de tres barcos que debían salir del puerto de San Pedro por culpa de la ineficiencia del estado provincial en el dragado del canal de acceso. Además, apuntó que el puerto estaba concesionado a "Los Grobo".

La noticia es falsa en todos sus aspectos. No se perdió la carga de ningún barco que haya intentado salir, el canal de acceso tuvo un mantenimiento que le permitió continuar con su operatoria y "Grobocopatel Hermanos" (no "Los Grobo", que es otra empresa) es un operador del puerto, no su concesionario.

Almada se mostró indignado ante la situación: "Mentir de la manera descarada en que se miente es indignante. Hay una seguidilla de mentiras, empezando porque Grobocopatel Hermanos es un operador del puerto de San Pedro. Menciona que hay tres barcos cargados que se perdieron, y tenemos capacidad para uno solo en la galería de embarque y jamás pasó algo así"

El titular del Consorcio consideró que "a partir de ayer que el Estado tomó el control de la hidrovía, un tema que da para largo y tendido, se generan este tipo de situaciones".

De todos modos, la situación tomó por sorpresa a los operadores sampedrinos, debido a las consecuencias económicas que esta falsa noticia puede traer: "Agarraron para cualquier lado. No entiendo el nivel de confusión a la hora de difundir esto, pero el daño que pueden hacer es muy grave. Si hubiera mencionado el puerto de Quequén o Bahía Blanca que tiene 17 terminales, podría haber sido, pero mínimamente tenés que chequear el nivel de operatoria. A la hora de pelear una carga, el ambiente es muy chico, y podemos tener perjuicios por el ruido que se genera".

A partir de ahora, se analizan los pasos legales a seguir: "Me voy a sentar con nuestra abogada porque acá tampoco sabíamos, y ver qué es lo que podemos hacer, aunque sabemos que no van a desmentir nada".

Los inconvenientes por la bajante histórica del Río Paraná afectaron a todos los puertos, públicos y privados, del Paraná. Pero en San Pedro solamente se produjeron dos situaciones, previas al dragado, en las que buques debieron reducir en aproximadamente un 5% la carga prevista. "Pero hay puertos del Gran Rosario que tuvieron situaciones peores, serios problemas con la carga" aclaró Almada. A modo de ejemplo, señaló que "hoy estamos con el hidrómetro en 0 y el barco va a salir con la carga porque la profundización nos ayuda a que sea de esa forma".