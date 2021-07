Confirmaron 6 nuevos casos de Covid-19 y el número de activos bajó a menos de 100

El ex Intendente Pablo Guacone confirmó que encabezará una lista propia para competir en las internas del Frente de Todos. Guacone, acompañado por el ex Secretario de Gobierno Juan Benzeny, se reunió este viernes con Sergio Berni, líder de "La 20 de Noviembre", luego de que los acercamientos con otros sectores no arrojaran resultados positivos en la idea de unificar listas.