Clínica San Pedro: Festival solidario y cuestionamientos a un potencial gerenciador (Video)

Artistas locales se presentaron esta tarde frente a las instalaciones de la Clínica San Pedro, expresando su apoyo a los trabajadores tras el cierre de la entidad.

Durante la jornada, se recaudaron alimentos y otras ayudas para ayudar a los empleados y empleadas a sostenerse mientras se define su situación.

Durante la marcha de este viernes, se escucharon severos cuestionamientos a la decisión del directorio de no aceptar una negociación para avanzar en la propuesta del Sindicato de Papeleros, priorizando la incorporación de una S.R.L. que oficiaría como gerenciadora. De acuerdo a lo expresado por los propios manifestantes, ese fue uno de los principales motivos por los que se vivieron momentos de extrema tensión frente a las viviendas particulares de algunos de los accionistas.

En el transcurso del sábado, viralizaron los comentarios publicados en las redes sociales de "SADEYK Salud" en donde ex trabajadores de otras firmas los trataban como "estafadores", señalando que "no son una empresa seria" y que "no pagan", en medio de insultos.

"SADEYK" es una empresa radicada en Tristán Suárez que inició sus actividades en el año 2015 con "servicios relacionados con la salud humana". A este rubro, oficializaron en enero de este año su oferta con "servicios de gerenciamiento de empresas e instituciones de salud, servicios de auditoría y medicina legal y asesoramiento farmacéutico".

"Teníamos una propuesta de trabajo buena, algo seguro, y nos bajaron el pulgar para seguir trabajando con otra cara. Hablando mal: son la misma mierda con distinto olor" expresó una de las trabajadoras durante la manifestación.