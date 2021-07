Cierra la Clínica San Pedro: qué pasará con los empleados y los internados

Directivos de la Clínica San Pedro confirmaron a los trabajadores, después de la reunión con autoridades municipales, que el nosocomio cerrará sus puertas.

Los empleados anunciaron que continuarán con la vigilia en el edificio de Belgrano y Facundo Quiroga, a efectos de que no se produzca un vaciamiento que, denuncian, comenzó en la tarde de ayer con el retiro de instrumental y equipamiento por parte de algunos de los socios.





En las primeras horas de la tarde de hoy se hicieron presentes en el lugar unidades de traslado del Hospital Subzonal "Emilio Ruffa", a efectos de comenzar con los preparativos para la derivación de los 6 pacientes que habían sido internados como parte del convenio con la Municipalidad de San Pedro y que están internados en el área Covid. La incertidumbre está planteada ante la situación de los dos internados en terapia intensiva, uno de ellos con asistencia mecánica respiratoria.

"Lo que nos dijeron es que ya no se puede hacer nada, que la Clínica cierra, que no lograron que el Municipio les diera una mano y que el PAMI se haga responsable. Todos los compañeros vamos a quedarnos, no vamos a irnos y vamos a mantenernos todos unidos. Pase lo que pase no vamos a movernos" explicó una de las trabajadoras, con 25 años de trayectoria.





"Mañana a las 11 tenemos una audiencia en el Ministerio, se va a presentar la abogada de la clínica para hablar del tema de los empleados. Los compañeros van a permanecer cada uno en su turno, no dejando ingresar ni a los médicos ni a la gente" expresó Isabel Bravo, referente de ATSA. "Queremos evitar el vaciamiento de la clínica. Ayer el Dr. Plana vació el consultorio, el Dr. Paladini sacó instrumental suyo. Y sabemos muy bien que ya no pueden tocar nada. Es el capital con el que tienen que responder para la indemnización a los empleados. Les deben junio, el aguinaldo y los aportes. Es un fraude lo que hicieron con el personal" agregó.

"Por los directivos se cierra. No se puede legalmente trabajar en la clínica porque es un riesgo muy grande. Se espera y ojalá surgiera un milagro que permita que alguien se interese en la clínica y que los directivos quieran ceder sus acciones. Hoy nos enteramos que la Dra. Tomasiello faltaba firmar un libro para entregar, cosas administrativas que solo ellos saben" precisó la representante del gremio de Sanidad.

"Dónde van a ir todos los que tenían la cápita de PAMI en la clínica. La gente va a quedar sin atención. Las ambulancias vienen y se tienen que ir" se preguntaron los empleados.