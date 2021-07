CICOP realiza una jornada de lucha, sin afectar la atención a pacientes

Los médicos y demás profesionales de la salud pública bonaerense convocaron a una jornada de lucha para el próximo jueves en los hospitales de la Provincia.

La medida votada en el último Congreso de Delegados de la asociación sindical Cicop apunta a visibilizar el pliego de reclamos del sector, e incluirá distintas acciones.

En San Pedro, a las 10.30 habrá una acción frente al Hospital Subzonal, con volanteada, colocación de carteles con los reclamos y entrega de globos para generar conciencia en la población. A las 11.30 se desarrollará una asamblea. En ninguno de los casos se interrumpirá la atención de los pacientes.

CICOP pide una “urgente recomposición salarial”, adelantar la reapertura de paritarias y un mecanismo de actualización automática.

Los profesionales de la salud pública reclaman además licencias de descanso, pase a planta de interinos, continuidad laboral para más de 1.000 residentes que en octubre culminan su formación en la Provincia y reconocimiento de los aportes previsionales.

Silvia Garzón, titular de CICOP San Pedro, confirmó que ayer tuvieron una reunión con autoridades municipales. "Hace mucho tiempo que no se recategoriza al personal, estamos perdiendo años para jubilarnos con la categoría correspondiente. Hay personas de ocho años de trabajo aproximadamente que no han concursado y al no hacerlo, esos años de antigüedad se pierden. Son 32 personas las que están en esa situación. También hablamos de las condiciones ediicias que afectan a la atención del paciente" remarcó.