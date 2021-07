Caramún sobre las fiestas clandestinas: "Genera mucha indignación"

El Director de Nocturnidad, Luis Caramún, habló esta mañana sobre las fiestas clandestinas que fueron desbaratadas durante el fin de semana.

Además, expresó su malestar por haber tenido que enfrentar esta situación en su primer fin de semana tras atravesar un durísimo cuadro de Covid, por el que estuvo internado.

"Después de lo que me tocó vivir, de qué sirve la vacunación, el esfuerzo... es como que no se valora el trabajo. Estamos en plena pandemia, todos estamos esperando una tercera ola de contagios, que lo ideal sería que nos encuentre a todos vacunados. No le damos tiempo a que la gran mayoría de la gente de San Pedro esté vacunado" explicó Caramún.

"Si no respetamos las normativas, vamos a verlo impactar en el sistema de salud. Da mucha impotencia, vengo de estar internado, de sufrir el Covid y volver y el primer fin de semana encontrarte con esto genera indignación, porque no tomamos conciencia. Hay que esperar, nos queda poco para que la vacunación tenga un porcentaje importante de la población vacunada. Pero no debemos relajarnos" precisó.

El funcionario sostuvo que "lo que no necesita la sociedad que hagamos porque estamos generando contagios y atentando contra el sistema de salud y más que bronca provoca impotencia que no valoren lo que están haciendo el estado con la vacunación, los médicos, los trabajadores que quieren salir".