Aclaración en el programa de Leuco sobre la situación del puerto (Video)

La periodista Florencia Donovan realizó una aclaración en el programa conducido por Alfredo Leuco en el canal La Nación + con relación a la falsa información que difundió la semana pasada con relación al funcionamiento del puerto de San Pedro.

En medio del debate por la situación de la Hidrovía, Donovan había dicho que se perdió la carga de trigo de tres barcos que debían salir del puerto de San Pedro por culpa de la ineficiencia del estado provincial en el dragado del canal de acceso. Además, apuntó que el puerto estaba concesionado a "Los Grobo".

La información fue desmentida rotundamente por el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, ya que no se perdió la carga de ningún barco que haya intentado salir, el canal de acceso tuvo un mantenimiento que le permitió continuar con su operatoria y "Grobocopatel Hermanos" (no "Los Grobo", que es otra empresa) es un operador del puerto, no su concesionario.

En los días siguientes, el área de comunicación del Consorcio intentó por varias vías comunicarse con la periodista, quien finalmente llamó al presidente Eliseo Almada para disculparse y realizó la aclaración que podemos ver en el video que acompaña esta publicación.