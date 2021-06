San Pedro vuelve a fase 3 y el lunes se retoman las clases presenciales

Por tal motivo en el día de mañana será oficializado por las autoridades provinciales, el cambio de estado de *"alarma" a "alto riesgo" lo que determina la fase 3 para el Partido de San Pedro, desde el miércoles 23 de junio, dentro de la categorización que realiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de acuerdo al seguimiento de la Pandemia de Covid-19 y su semáforo epidemiológico.

El siguiente es el detalle de las modificaciones:

📌 La restricción de la circulación para quienes no sean trabajadores esenciales, es entre las 0 y las 6hs de cada día.

📌 Continúan prohibidas las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para asistencia de personas que requieran cuidados especiales.

📌 El horario de funcionamiento para los locales comerciales no esenciales es entre las 6 y las 20hs.

📌 Los comercios de venta de alimentos y la entrega a domicilio podrán funcionar hasta las 23hs. Los bares y restaurantes, además deben respetar un aforo máximo del 30% en espacios cerrados, y el protocolo preestablecido.

📌 Las actividades físicas y deportivas, podrán realizarse entre las 6 y las 23hs, en grupos de hasta 10 personas, ya sea en espacios públicos, instituciones, o canchas de alquiler, con estricto cumplimiento de las medidas de prevención y sistema de turnos escalonados.

📌 Los gimnasios podrán funcionar entre las 6 y las 23hs, si son cerrados, con amplia ventilación natural al 30% de su capacidad, en cumplimiento de su protocolo.

📌 Los clubes deberán tomar las medidas necesarias para que luego de las 20 y hasta las 23, sólo se realicen actividades deportivas en los mismos, notificando a sus socios y anulando sectores de uso común para fines sociales o recreativos como parrillas, mesas y quinchos.

📌 Las salas de cine deberán respetar un aforo máximo del 30%. Los salones de eventos, hasta 30 personas. Las instituciones religiosas hasta 20 personas en espacios cerrados con amplia ventilación natural, o 30 personas al aire libre. Todos ellos podrán funcionar entre las 6 y las 23hs.

📌 Se regresa a la modalidad previa de “Clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades”, desde el lunes 28 respetando su protocolo.

*El uso permanente del barbijo bien colocado, distancia, higiene y ventilación son nuestras herramientas para enfrentar al virus.*

*Si no es imprescindible, evitar salidas y reprogramar actividades no esenciales, para no contagiar y ser portadores del virus en sus grupos familiares y laborales.