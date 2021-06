Martilleros presentaron un proyecto para que se prohíban las franquicias

La Cámara de Martilleros y Corredores Públicos de San Pedro presentó en la última semana una nota en el Concejo Deliberante, en la que piden analizar la violación de las leyes que rigen la actividad inmobiliaria.

En la misma, adjuntan un proyecto de ordenanza para "prohibir dentro del radio del Partido de San Pedro, la publicidad en la vía pública de negocios inmobiliarios bajo la forma de representación de franquicias de cualquier tipo y de comercios inmobiliarios, oficinas inmobiliarias que no cumplan con las disposiciones de la Ley 20.266 y sus modificaciones y de Ley 10.973 y sus modificaciones".

Al mismo tiempo, reclaman "la remoción inmediata de la publicidad de este tipo que pudiera existir".

En los considerandos, plantean que "en los últimos tiempos, han comenzado a aparecer franquicias inmobiliarias, tales como REMAX y otras que proponen dar al público en general, servicios inmobiliarios sin cumplir con los requisitos exigidos por la legislación vigente, permitiendo que personas que no reúnen los requisitos legales ejerzan la profesión en modo ilegal, afectando los intereses de los matriculados que cumplen con los requisitos exigidos por la legislación".

Además, señalan que "el ejercicio profesional a través de franquicias inmobiliarias se encuentra prohibido por la legislación vigente, en tanto no es lícito que los matriculados faciliten su nombre a personas no habilitadas a efectos de que se procedan a la apertura de oficina y ejerzan la profesión, utilicen nombre de fantasía o marca, y actúen bajo una denominación que no corresponde con el nombre y apellido de un profesional matriculado y/o constituyen sociedades con personas no matriculadas".