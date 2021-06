Kevin Espíndola perdió ajustadamente por puntos el título argentino de los pesados

El sampedrino Kevin Espíndola perdió por puntos contra Leandro "La Bestia" Robutti, en un combate a 10 rounds disputado en el hotel "Nono Luigi", de Oncativo, Córdoba.

De tal forma, Robutti se quedó con el título vacante de la categoría pesados de la Federación Argentina de Box.

Dos de los jurados de la velada organizada por Arano Box fallaron a favor de Robutti por 97.5 a 95 y 97 a 94, mientras que un tercero encontró un empate en 95.

El combate fue transmitido por DirecTV Sports.

En declaraciones a Héctor Albano, que transmitió en directo la pelea a través de FM Génesis y El Clásico Deportes, Espíndola señaló: "Lo bueno es que llegamos al final, llegamos bien, vamos a seguir trabajando. Pienso que la gané porque no conectó ninguna mano, le tapé todas las derechas. Pero los jurados son los jurados. Los nervios me atan, poca experiencia, pero vamos a seguir, tarde o temprano el título va a ser mío, porque no me voy a rendir nunca".

Robutti expresó al periodista sampedrino que peleó desgarrado desde el segundo round. "Tuve un par de errores y por eso recibí algunas manos. Pero peleé con una pierna menos y estoy contento por el resultado. Me faltó el cinturón nomás, no me lo dieron todavía" agregó.