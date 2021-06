Frente de Todos: Salazar habló de formar una lista "con todos los sectores"

El Intendente Cecilio Salazar se refirió, tras el encuentro del Frente de Todos de esta semana en Pergamino, sobre el armado político previo a la conformación de las listas de candidatos para las elecciones legislativas.

A poco más de un mes para la presentación ante la Justicia Electoral de cara a las PASO del 12 de Septiembre, Salazar sostuvo que el mensaje que bajó el Ministro del Interior, Wado de Pedro, fue de "convocar a todos los sectores".

Con relación a su acercamiento al oficialismo nacional y provincial, recordó: "Yo siempre fui peronista, es imposible que fuera otra cosa porque vivíamos en una casa muy humilde y mi viejo y mi vieja lo eran... estuvimos incursionando en su momento en otro lado por decisiones del gremio, y no hay que ocultar las cosas que uno ha hecho".

En relación a la recepción que tuvo por parte de integrantes del gabinete nacional, legisladores e intendentes del Frente de Todos en Pergamino, añadió: "Wado dio una charla espectacular, con la apertura que han hecho para contener a todos los sectores que estuvieron alejados, para convocarlos. Después tuvimos un pequeño almuerzo y fue una reunión política muy interesante, en la que pudimos hablar los intendentes y los legisladores, y en la que escucharon con mucho respeto y atención todo lo que teníamos para decir".

En los últimos meses intensificó su acercamiento con referentes del espacio gobernante. "Me reuní tres veces con Máximo (Kirchner) y me causó una excelente impresión. Un muchacho joven, hijo de un Presidente y una Presidenta, así que es impensable que no entienda de política. Comprende la situación del país, y charlar con él es muy bueno, es un tipo muy amable". En función de sus duras críticas al kirchnerismo cuando el Partido Fe integró Cambiemos, remarcó: "Nosotros fuimos el único gremio que acompañó a Nestor Kirchner, y después por diferentes cuestiones, el compañero Venegas decidió alejarse y nosotros acompañamos esa decisión. Pero debo reconocer que el gobierno de Nestor Kirchner fue muy bueno y el primero de Cristina también, aunque las circunstancias hicieron que después estuviéramos en la vereda de enfrente".

El mandatario comunal también se refirió a la paradoja que se produjo en la votación de la última rendición de cuentas, aprobada con los votos de Juntos por el Cambio pese al rechazo del Frente de Todos. "Creo que no hablaría mal de los concejales del PRO y la UCR ni antes, ni ahora, ni después, porque me han acompañado siempre. Soy totalmente abierto y hemos logrado tener una relación humana que trasciende la política. Esto genera empatía y no vamos a ser enemigos, sino adversarios circunstanciales. Lo hablo con Gerardo (Pelletier), con Martín (Pando), que el día después de la elección nos vamos a poder sentar a tomar un café. Nosotros necesitamos más que nunca el acompañamiento de la gente, porque eso significa que nos den obras, que nos acompañen, porque estamos atrasados más de 10 años. Me va a doler mucho tener que ir por caminos separados por razones humanas. Pero yo estoy muy cómodo hablando y trabajando con los compañeros del peronismo, y seguramente formaremos nuestra lista, que será una muy buena lista. Mi intención es que estén representados todos los sectores dentro del Frente, dándole espacio a gente joven, a nuevas generaciones. Estamos charlando con distintos sectores, tratando de encontrar una buena sintonía y armar una buena lista".