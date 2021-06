Concejales buscan regular sanciones por las fiestas clandestinas

El bloque de concejales del Frente de Todos presentó un proyecto por el que se prohíbe, en todo el partido de San Pedro, "la realización de fiestas privadas, ilegales o clandestinas, bailes o cualquier espectáculo similar realizados en inmuebles no habilitados a tal efecto, tanto al aire libre como espacios cerrados".

La norma, que intenta precisar conceptos y normativas, considera fiesta clandestina "a toda reunión o concurrencia de personas que esté dirigida o en que participe el público en general y el ingreso al lugar donde se pretende desarrollar o se desarrolle sea, o no, a cambio de retribución en especies y de dinero, el sitio no se encuentre habilitado para tal fin, o no posea permiso emitido especialmente por la Municipalidad para su realización, se expendan o suministren gratuita u onerosamente bebidas alcohólicas o no, con o sin servicio de lunch y se pretenda reproducir o reproduzca música grabada o ejecutada en vivo".

La norma prevé sanciones para los organizadores, promotores, propietarios de los inmuebles en donde se realicen esas fiestas y locatarios de esos lugares.

El órgano de aplicación es el Juzgado de Faltas, que determinará la aplicación de sanciones pecuniarias, decomiso de mercaderías u otras medidas. Los castigos dependerán de factores como la presencia de menores o la venta de alcohol.

La pena incluye multas que van de un mínimo de 1.000 Unidades Fijas hasta un máximo de 3.000 según la ultima Disposición dd Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El valor de la Unidad Fija, según lo publicado en la web oficial, es de 91 pesos.