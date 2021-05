Murió Roberto Fortunato reconocido músico y promotor, afectado por coronavirus

Una reseña de la revista "La Memoriosa", publicada en el blog "San Pedro Histórico" permitía reconstruir su trayectoria como músico, en primera persona:

"Roberto Fortunato, a los 10 años ya sabía tocar el bandoneón y lo hacía para las fiestitas escolares y en su casa. Un día su padre trabajando tuvo la desgracia de caerse de un andamio y su madre no tuvo más remedio que acudir al bandoneón de Roberto para poder subsistir.





La oferta no demoró en llegar. Le ofrecieron tocar en el night club, “Bohemios Varietes”, ubicado en Belgrano y Balcarce. Sus dueños eran Zapata y Zapatella; éste último era el guitarrista del cantante Jorge Vidal. Mientras sonríe Fortunato comenta “vestía unos pantaloncitos cortos y unos zapatos con taquito militar. Trabajaba de lunes a lunes y me pagaban $4 por noche. ¡Una fortuna para la época! Hacía 3 temitas a las doce de la noche y otro tanda a las cuatro de la mañana y cuando terminaba alrededor de las cinco me llevaban para casa. En `Bohemios Varietes´ se presentaban artistas de renombre lo que hacía que el lugar contara con un público diverso.





Luego de estar tres años ahí, formo mi primer grupo: un cuarteto con los hermanos Magliotti y Bautista Armengol. Ellos eran músicos de banda. Estaban en la banda de Ricciutti. El grupo se llamaba `Ritmo Juvenil´ y el mayor de nosotros tendría unos 15 años. Al tiempo, entró Carlitos Serrano como cantante y Horacio Gagliardi, locutor de APA, como presentador. En ese entonces, estaba la orquesta de Laserna – Porta que tenía los mejores músicos y Víctor Estévez, mi maestro, tocaba el primer bandoneón en la orquesta. Nosotros tocábamos por música. Eran todos músicos de primer nivel.

Cuando nos contrataban para los bailes de campo íbamos a la plaza Belgrano de donde salían más de diez colectivos llevando gente; porque las orquestas que estaban organizadas iban por sus propios medios y las que no usaban los colectivos. ¡Pero los músicos y “orejeros” abundaban! Había mucha demanda. Por ejemplo nosotros con nuestro grupo hacíamos Arrecifes, La Delia y otro lugar más sobre la misma ruta en una misma noche porque hacíamos una hora de corrido en cada lado.





Fueron épocas de idas y venidas en distintas formaciones. Cuando Magliotti, con quien compartimos casi treinta años, tiene que abandonar `Ritmo Juvenil´ por un trabajo en Arrecifes, el grupo se disuelve.

Jaime Armengol forma una orquesta con López y yo formo mi propia orquesta. Los bandoneones éramos Teodoro Rey, un primo mío y tres más; en violín mi hermano; en bajo Roberto Medici y al piano Cacho Corti.





Cuando se disolvió Laserna - Porta que eran los maestros; Rodolfo Laserna hijo ya cantaba con nosotros, después vino Mario Laserna como primer violín, que era tercero de Fiorentino en Buenos Aires, era un profesional. Y también, Rodolfo “Fito” Laserna cantaba en la orquesta estable de “Grandes valores del tango”.

Tocábamos en la Municipalidad, en el Centro de Comercio y éramos doce en escena con el locutor. Llegué a tener los mejores músicos de San Pedro

Cuando estábamos con Armengol hacíamos todos los géneros, era un grupo característico, donde estaban Fernando Chiodini, Titín Cipollone, Choli Jannon, Tito Canedo yAbel Goitinio entre otros.

Los músicos más brillantes que tuvo San Pedro fueron: Oscar Dellachá y José Ricciutti Sabían por todos nosotros juntos.





En el ' 70 yo ya no podía seguir más con la orquesta, por que trabajaba en Artear en una productora, en la época de " Grandes valores del tango" y "Finalísima". Todos los artistas internacionales venían a canal 9. Yo ya había empezado a trabajar como representante de artistas, lo cual me ha dado muchas satisfacciones. Recuerdo una vez que vino el ' Polaco' Goyeneche a San Pedro, y como no llegaban sus músicos, le sugerí que lo acompañaran los míos, que eran un buen trío que hacían su mismo repertorio. Eran Oscar Dellachá en piano, Aldo López en bandoneón y Juanjo Laserna en bajo. Empezó con ellos y cuando llegaron sus músicos que eran de Campana, prefirió seguir con los integrantes de mi orquesta. ¡Mario y Oscar leían las partituras a primera vista!" .