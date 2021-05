Manso: "Es muy difícil vincular las armas secuestradas con el hecho"

El Fiscal Marcelo Manso, titular de la UFI 5, quien instruye la causa que investiga el asalto armado a la familia Oneto, en Pueblo Doyle, consideró, tras los allanamientos de las últimas horas, que es "una investigación incipiente".

Con relación a las diligencias autorizadas por el Juzgado de Garantías, precisó: "En algunos domicilios secuestramos armas de fuego que no tendrían relación con el hecho pero que derivarían en causas alternativas, porque la tenencia de armas sin autorización es un delito. Es difícil por no decir imposible, vincularlas, porque el arma utilizada no tiene ninguna particularidad para identificarla, y porque por suerte no se produjo ningún disparo y no puero hacer la comparación pericial".

En total, hay hasta el momento 5 imputados en la causa.

Los allanamientos realizados ayer permitieron el secuestro de armas, dinero y otros elementos que se sumaron a la causa.

En Liniers al 700 secuestraron una pistola Marca Leslie calibre 6,35mm con con 6 cartuchos intactos y una caja con 4 cartuchos del mismo calibre.

Por su parte, en y Ansaloni 1200 incautaron 6 precintos y 30 mil pesos en efectivo.





Los procedimientos realizados en Pérez Millán permitieron incorporar como pruebas a la causa dos pares de guantes y diversas armas y municiones: un revólver calibre 38mm, una carabina calibre .22 marca Maheli , 74 municiones calibre 22 de Fabricaciones Militares, 2 municiones intactas 38 marca BCB SPL y 5 cartuchos calibre 16 marca ORBEA.