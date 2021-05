El PRO se expresó contra la vuelta a Fase 2

El PRO de San Pedro emitió un comunicado en el que expresaron su "preocupación" por el "implemento" de una vuelta a Fase 2.

En la nota cuestionan lo que consideran una falta de inversión en el sistema de salud y la falta de prevención y planificación.

También exigen la conformación de un comité de crisis para rever las medidas.

Este es el texto completo:

"Desde el PRO San Pedro queremos expresar nuestra preocupación por el implemento de una vuelta a FASE 2.

Según expertos de todo el mundo, el virus COVID-19 convivirá entre nosotros inclusive en el año 2022, nos preguntamos si vamos a continuar con esta absurda metodología de aislamiento masivo que ha llevado a la pérdida de empleo genuino, cierre de comercios, quiebra de Pymes y como resultado el aumento de la pobreza en porcentajes alarmantes.

En la conferencia que tuvo lugar el día lunes 17 del corriente, los funcionarios Ramón Salazar, Daniel Creus y Hernán Contreras informaron a la población el colapso del sistema de salud en la actualidad debido al crecimiento de contagios, por ello son muchas las preguntas que nos planteamos y pocas las respuestas que recibimos.

A un año del primer brote de COVID-19 y con los resultados del resto del mundo como antecedente, el cual nos permite adelantarnos en implementar las medidas pertinentes, necesitamos saber por qué no se invirtió en el sistema de salud en tal medida que hoy pudiéramos pasar este caos con más tranquilidad.

¿Por qué en la ciudad de San Pedro no se ampliaron las instalaciones de Terapia Intensiva? ¿Por qué no se contrató más personal médico y de enfermería? ¿Por qué no se acopiaron más tubos de oxígeno por prevención? ¿Por qué no se hizo un seguimiento eficaz de los enfermos de COVID-19 a los que hemos visto caminar por la calle? Los por qué son muchos y el silencio en la respuesta es abrumador.

Hoy se sale a culpar a la ciudadanía de haber bajado la guardia en el cuidado de esta pandemia, pero es mucho más notoria la ineficacia institucional para contener este flagelo. La falta de prevención y planificación de parte de la gestión actual nos llevaron a estos resultados y a este retroceso.

Por todo ello exigimos la conformación de un comité de crisis real, con la convocatoria de actores directos de los distintos rubros e instituciones, para rever entre todos las mejores medidas a alcanzar y evitar el impacto negativo tanto en la salud como en la economía y en la educación de nuestros hijos".