Arenero hundido: Prefectura investiga las causas del siniestro

El prefecto Horacio Irineo Alegre, titular de la Prefectura de San Pedro se refirió a la causas que llevaron al hundimiento del buque arenero "Acacia" frente al Bajo Cementerio.

"En horas del mediodía tomamos conocimiento de que el buque arenero "Acacia" se encontraba con su proa hundida. Se pone en conocimiento a los propietarios, se despliega la barrea que evita derrames, se pide colaboración a los buzos de Campana para que vengan a hacer una inspección subaqua y se inicia un sumario administrativo para determinar" explicó Alegre.

La principal hipótesis, explicó, sería un corrimiento de la carga: "Quedó todo el casillaje, la parte de la timonera afuera. La popa está afuera del agua, por eso no hubo derrame de hidrocarburo. Aparentemente, lo que se investiga, porque el buque no tiene ningún tipo de rumbo o avería, es si fue un corrimiento de la carga, un mal manejo de la carga, lo que provocó el hundimiento". Sin embargo, aclaró: "Es todo materia de investigación, porque tomamos conocimiento por una patrulla jurisdiccional, ya que ni el armador ni la tripulación nos dieron aviso. El buque tiene entre un 35 y un 40 % de la carga". En tal sentido, aclaró que "no tuvo nada que ver la bajante, ya que si bien es pronunciada, en este momento, comparado con el año pasado, tenemos bastante agua, estamos con más de 60 centímetros e incluso ayudó a que el casco se apoyara en el lecho y no se siguiera sumergiendo".

Hasta el momento, no se registró ningún inconveniente para la navegación: "Nosotros hicimos un aviso a los navegantes, pero en ese sector del riacho "2 de oro" no circulan otros areneros, sino embarcaciones deportivas".