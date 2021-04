Doldán: "Tenemos menos camas de internación que el año pasado y podrían darse derivaciones"

La Dra. Liliana Doldán, presidenta del Círculo Médico de San Pedro, advirtió que la llegada de la segunda ola de coronavirus encuentra al sistema de internación en una situación compleja.

"En San Pedro estamos con menos camas que el año pasado por una reestructuración en el hospital y disminución de camas en la Clínica San Pedro, por lo que tenemos menos posibilidades de internación. Se puede plantear la necesidad de derivación a otros lugares. Ya estamos con mucha presión, hay momentos que no tuvimos lugares de internación, y nos preocupa muchísimo esta situación" señaló la profesional, en declaraciones a "Equipo de Radio".

Según datos de Región Sanitaria, San Pedro tiene 4 camas de UTI en el Hospital y 7 en el sector privado.

Con respecto a la cantidad de casos planteó que "hubo un aumento importante en la demanda espontánea en consultorios amarillos y que habla francamente del aumento de casos que se va a mantener sostenido por varias semanas". De todos modos, remarcó que "en los lugares que se mantienen los protocolos el nivel de contagio casi no existe, y los lugares en donde hubo muchos casos son justamente las reuniones sociales, los grupos turísticos, los grupos de egresados, que se manejan en un número alto de individuos y que lleva a que el terreno sea el más apto para la transmisión del virus".

Además, remarcó que el mayor número de contagios está concentrado en una franja etaria: "Hay un grupo bien franco que es el que no se interesa en cumplir las pautas de distanciamiento y aislamiento, que es el de adultos jóvenes, quizás no los más chicos. Estamos hablando de adolescentes y adultos jóvenes, que son los que no relegan las reuniones sociales, los encuentros... Vamos a tener un reflejo franco de estas situaciones en diez o quince días. Vemos las imágenes de los desmadres y te agarra un escalofrío por lo que puede pasar".