El Intendente Cecilio Salazar sostuvo esta mañana, con respecto a la continuidad de San Pedro en la fase 4 de distanciamiento, que "nos han dado otra oportunidad, y espero que la sepamos aprovechar, aunque esto no significa que no pueda cambiar en pocos días". Salazar precisó que "el Gobernador ratificó que las medidas se aplican en el AMBA, no en el resto de las localidades, pero si sucede eso, nosotros estamos muy cerca de un cambio de fases".