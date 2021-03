"Vamos a pedir que lo reevalúen, para ver si está en condiciones de conducir"

El Director de Tránsito, Luis Caramún, se refirió esta mañana al incidente por el que un conductor destrozó su propia camioneta con una maza durante un control de tránsito.

"Los inspectores que estaban en el lugar me notificaron de lo que estaba pasando y me hice presente. El hombre de a poco se tranquilizó, me contó algunas situaciones personales, pidió disculpas y pudimos completar el secuestro y la actuación. Quedamos que esta mañana venía a mi oficina para charlar y ver qué pasos se siguen" explicó Caramún.

"Llegado el caso, vamos a pedir al área de licencias de conducir que reevalúen su caso, para ver si en la situación de crisis como la que vive está en condiciones de conducir un vehículo" adelantó Caramún. La intención es que, antes de volver a manejar, pueda efectuar alguna consulta psicológica. "La preocupación está dada por la reacción que podría tener si protagoniza un incidente de tránsito con otro conductor o peatón" reconoció el funcionario.